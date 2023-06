Saco Azul: Ministério Público investiga conta do filho de Miguel Moreira

No âmbito processo 'Saco Azul', o Ministério Público está a investigar a conta do filho de Miguel Moreira, ex-diretor financeiro do Benfica, tendo mesmo levantado o sigilo bancário do menor de forma a saber a rota do dinheiro do antigo administrador da SAD, revela o 'Correio da Manhã' esta quinta-feira Recorde-se que o Ministério Público acusou Miguel Moreira mas também o antigo presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e o co-CEO das águias, Domingos Soares de Oliveira, de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação, num alegado esquema que terá lesado o Benfica. A investigação concluiu que, no total, saíram dos cofres da Luz 1,650 M€ sob a forma de pagamentos à Questão Flexível, pequena empresa informática.