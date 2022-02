'Saco azul': Novos detalhes sobre pagamentos do Benfica a três empresas de José Bernardes

Novos documentos mostram detalhes sobre a forma como o Benfica efetuou pagamentos de mais de 1 milhão de euros, no total, a três empresas que contam como sócio José Bernardes, empresário arguido no processo 'Saco Azul' Os documentos exibidos na página 'Pulha_' mostram pagamentos de aproximadamente 493,7 mil euros à empresa 'Best for Business' nas épocas 2013/14 e 2014/15 pela instalação de um "ERP - Planeamento de Recursos Empresariais'.Já a empresa Dynethic terá recebido quase 40 mil euros em 2015/16 "pelo serviço de apoio e consultoria sobre o software instalado pela 'Best for Business'". Por outro lado, a empresa 'Questão Flexível' terá recebido 506 mil euros em 2016/17 "pelo apoio e consultoria ao software instalado pelo 'Best of Business', algo que já tinha sido feito, na época anterior, pela Dynethic."As empresas fazem parte do processo 'Saco Azul', com suspeitas de que estes montantes possam ter sido pagos por serviços não prestados.Recorde-se que o Ministério Público e a Polícia Judiciária suspeitam que parte do dinheiro que o Benfica pagou à empresa 'Questão Flexível' tinha como destinatário o então árbitro Bruno Paixão por pagamento de favores, sendo que os encarnados arriscam a descida de divisão caso se prove que houve corrupção desportiva no processo 'Saco Azul'.