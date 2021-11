'Saco Azul': Vieira e Soares de Oliveira perto de saber decisão

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, e Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD encarnada, estão prestes a saber se vão ser acusados no processo ‘Saco Azul’, de acordo com a CMTV. Os investigadores da Polícia Judiciária e o Ministério Público, recorde-se, suspeitam que o administrador Miguel Moreira, também arguido no processo, terá alegadamente recebido 1,4 M€ dos 1,8 M€ pagos pela SAD do Benfica à empresa de informática ‘Questão Flexível’, que, por sua vez, teria recebido este valor por prestação de serviços. O caso foi desencadeado em 2018 pela Autoridade Tributária, com suspeitas de evasão fiscal e branqueamento, mas a investigação também quer apurar em definitivo o destino deste dinheiro. José Bernardes, o dono da empresa em causa, também é arguido.