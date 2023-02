Saco Azul: SAD, Vieira, Soares de Oliveira e Miguel Moreira acusados de fraude fiscal e falsificação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O procurador Hélder dos Santos decidiu, segundo o 'Expresso', acusar os três homens fortes da SAD do Benfica em 2017, altura em que terão saído cerca de 1,650 milhões de euros para uma pequena empresa ligada à informática, cujo dono terá cobrado 11 por cento da verba recebida para passar faturas por serviços "fictícios". Luís Filipe Vieira, ex-presidente da Benfica SAD que se demitiu depois de se ver envolvido noutro processo, é acusado de três crimes de fraude fiscal e 19 de falsificação. Soares Oliveira, administrador e atual co-CEO da SAD, e Miguel Moreira, antigo diretor financeiro, são acusados dos mesmos crimes."Tinham perfeita consciência de que as faturas emitidas pela Questão Flexível em beneficio das sociedades Benfica, SAD, e Benfica Estádio, S.A., não titulavam quaisquer operações económicas", acusa o procurador. Tanto a Benfica SAD como a Benfica Estádio são acusadas de fraude fiscal. Ainda segundo o 'Expresso', o Ministério Público suspeita que a rota da fuga ao fisco liderada por Luís Filipe Vieira chegava a Dakar, no Senegal.Também a Benfica SAD e a Benfica Estádio são acusadas de fraude fiscal. José Bernardes, dono da Questão Flexível, terá de responder por fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.