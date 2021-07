SAD do Benfica admite consequências 'graves' das possíveis ações de Vieira e promete averiguação interna

A SAD do Benfica prometeu iniciar um processo de averiguação interna para analisar uma possível existência de possíveis conflitos de interesses de Luís Filipe Vieira que possam ter lesado o Benfica, na sequência da Operação 'Cartão Vermelho'. A sociedade encarnada admite mesmo que um possível "incumprimento de quaisquer deveres legais e contratuais" por parte de Luís Filipe Vieira no Conselho de Administração possa implicar "consequências graves e adversas" para a SAD.





"Quaisquer desenvolvimentos adversos no âmbito dos processos que envolvem Luís Filipe Vieira, caso venha a ser apurado o incumprimento de quaisquer deveres legais e contratuais por parte de Luís Filipe Ferreira Vieira enquanto desempenhou funções como membro do Conselho de Administração, ou de outros processos que possam vir a surgir e que a Benfica SAD atualmente desconhece, poderão implicar consequências graves e adversas a vários níveis para a Benfica SAD, com impactos negativos na reputação e imagem do Emitente", lê-se na adenda ao prospeto do empréstimo obrigacionista.Tendo em conta o contexto, a SAD promete dar "muito em breve início a um processo de averiguação interna destinado a analisar com todo o rigor todas as condutas que possam mostrar-se relevantes para aferir a existência de conflitos entre os interesses privados ou obrigações de Luís Filipe Ferreira Vieira e as suas obrigações para com a Benfica SAD."Com a promessa de colaborar com as autoridades, a SAD garante "continuar a tomar todas as diligências." A SAD encarnada "manteve um contínuo diálogo com os patrocinadores, tendo em vista transmitir informação que esclarecesse dúvidas e incertezas."