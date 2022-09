SAD do Benfica apresenta contas de 21/22

A SAD do Benfica apresenta os resultados do exercício 2021/22 amanhã à tarde (15 horas), no Auditório do Museu Cosme Damião. A sociedade anunciou à CMVM, em março, um prejuízo de 31,7 M€ no primeiro semestre. Os responsáveis pelas águias garantiram na altura que esse facto estava “influenciado pelo resultado com transações de direitos de atletas, que sofreram uma diminuição de 69,4 M€ face ao período homólogo”. Entretanto, a SAD vendeu o passe de Darwin ao Liverpool a troco de 75 M€ no imediato, mais 25 M€ em variáveis.