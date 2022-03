A SAD do Benfica anunciou um prejuízo de mais 31 milhões de euros no primeiro semestre de 2021/22, no documento enviado à CMVM.As águias garantem que este facto está "significativamente influenciado pelo resultado com transações de direitos de atletas, que sofreram uma diminuição de 69,4 milhões de euros face ao período homólogo".O ativos dos encarnados situa-se nos 481,8 milhões de euros, menos 7,9% face ao final do exercício anterior, quando atingiu os 523,3 milhões de euros. Já o passivo teve um decréscimo de 2,6 por cento para os 369,8 milhões de euros.