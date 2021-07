SAD do Benfica confirma renúncia de Vieira

Em comunicado enviado à CMVM, a SAD do Benfica confirmou a demissão de Luís Filipe Vieira da liderança. Na mesma nota, a SAD encarnada revela que o Conselho de Administração foi "convocado para reunir amanhã e deliberar sobre a cooptação de um administrador, cuja designação terá como consequência a imediata produção de efeitos da referida renúncia."





Por outro lado, a SAD encarnada informa que foi novamente solicitada a aprovação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de uma adenda ao prospeto aprovado em 1 de julho de 2021."A Sport Lisboa e Benfica –Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o Sr. Luís Filipe Ferreira Vieira apresentou hoje ao Conselho Fiscal a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração.O Conselho de Administração foi convocado para reunir amanhã e deliberar sobre a cooptação de um administrador, cuja designação terá como consequência a imediata produção de efeitos da referida renúncia.A Benfica SAD tomou ainda conhecimento que o Sr. Luís Filipe Ferreira Vieira apresentou a sua renúncia a Presidente da Direção do Sport Lisboa e Benfica, bem como a membro do órgão de administração das sociedades participadas, direta ou indiretamente,pelo Sport Lisboa e Benfica.A Benfica SAD informa ainda que foi solicitada a aprovação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de uma adenda ao prospeto aprovado em 1 de julho de 2021. Conforme transmitido anteriormente, tendo em conta os desenvolvimentos dos últimos dias, a Benfica SAD, em articulação com o Banco Organizador e Coordenador Global e os Bancos Colocadores da referida oferta pública, tomou a decisão de estender o período de revogação de ordens até ao último dia da oferta (inclusive), ou seja, 23 de julho de 2021."