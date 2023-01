SAD do Benfica e administradores constituídos arguidos, avança 'DN'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SAD do Benfica, Rui Costa, Domingos Soares Oliveira, Luís Filipe Vieira, José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso Ribeiro, todos eles antigos ou atuais administradores, foram constituídos arguidos, revela este sábado o 'Diário de Notícias'. Segundo a mesma informação, o clube da Luz desconhece qual o processo em causa, que pode estar relacionado com conteúdo dos emails pirateados às águias e com uma tentativa de evitar possíveis prescrições. Ainda segundo o 'DN', alguns dos administradores da Benfica SAD terão estado esta semana na PJ, em Lisboa, "mas não foram sujeitos a interrogatório nem informados de factos concretos".