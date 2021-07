SAD do Benfica garante estar a cooperar com as autoridades

A SAD do Benfica anunciou em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que está a "cooperar com as autoridades" no âmbito da operação 'Cartão Vermelho'.





"Relativamente ao alegado desvio de €2,5 milhões pelo Sr. Luís Filipe Vieira da Benfica SAD para proveito próprio, a Benfica SAD está a cooperar com as autoridades competentes, prestando as informações que lhe foram solicitadas e diligenciando no sentido de apurar os factos relevantes para, conforme previsto na lei, aferir o cumprimento dos deveres legais e contratuais por parte do Sr. Luís Filipe Vieira enquanto membro do Conselho de Administração", pode ler-se no documento enviado esta quarta-feira à CMVM.O Ministério Público considera que o ex-presidente do Benfica, a cumprir prisão domiciliária até pagar a caução de 3 milhões de euros, terá levado a cabo um esquema fraudulento com a ajuda do empresário de jogadores Bruno Macedo. As comissões era aumentadas e revertiam depois para empresas de Vieira. Na mira das autoridades estão as transferências de Derlis González, Cláudio Correia e César Martins.