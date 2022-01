Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

SAD do Benfica suspeitou de 'Rei dos Frangos': negócios com ações causaram incómodo Administradores irritaram-se com compra de José António dos Santos a Joaquim Oliveira e pediram a Vieira para segurar José Guilherme, mas dirigente viria a intermediar novo negócio





• Foto: Vítor Chi