Saída de Seferovic entre as prioridades do Benfica

A saída de Seferovic é outra urgência para o Benfica nesta janela de mercado. O avançado é outro dos jogadores mais bem pagos do plantel e nem sequer faz parte das preferências de Roger Schmidt para a equipa principal.O alemão já conta com Henrique Araújo, Yaremchuk e o reforço Musa, sendo que Rodrigo Pinho parte atrás nesta luta. O Benfica tem ainda nos quadros Gonçalo Ramos, mas pretende gerar um encaixe acima dos 40 M€ com o jogador formado no Seixal, já nesta janela de mercado.