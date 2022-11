E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo Saido Baldé, de apenas 14 anos, está referenciado pelo Benfica. A informação é avançada pelo jornal ‘Bild’, que escreve que o jovem do Hamburgo está a ser seguido atentamente pelos encarnados e também pelos franceses do Paris Saint-Germain.Nesta época Baldé fez três golos em 11 jogos pelos sub-17 do Hamburgo.