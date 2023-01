Salernitana tenta contratar Seferovic

A Salernitana já iniciou contactos tendo em vista a contratação de Haris Seferovic, que está cedido pelo Benfica ao Galatasaray. De acordo com a Sky Itália, os responsáveis do 15.º classificado da Série A conversaram com os respresentantes do avançado suíço.Emprestado pelo Benfica no início da época, o futebolista foi recentemente dispensado do Galatasaray, pelo qual marcou dois golos em 13 jogos. Seferovic, de 30 anos, já jogou em Itália no passado, nomeadamente na Fiorentina.O alvo da Salernitana era Milan Duric, do Verona, mas mudou de planos e o diretor-desportivo Morgan De Sanctis já está a conduzir o processo relacionado com Seferovic.