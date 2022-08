No dia da detenção, a mulher de Luís Filipe Vieira cozinhou salmão para os polícias que estiveram envolvidos na operação, conta o ‘Correio da Manhã’ na edição de hoje em pré-publicação do livro “A verdade de Vieira”, da autoria dos jornalistas João Moniz e Marta Martins Silva. Foi a Vanda Vieira, recorde-se, que os inspetores entregaram os mandados de busca e apreensão que lhes permitiam entrar em casa do ex-presidente do Benfica, a 7 de julho de 2021. Ontem, já havia sido revelada parte de uma conversa entre Pinto da Costa e Vieira.