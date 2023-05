Salvio acredita que o Benfica será campeão em Alvalade: «Tem de entrar para ganhar»

Salvio está de passagem por Portugal e, como é normal, aproveitou para visitar o Estádio da Luz, onde atuou durante oito temporadas. O regresso a um local de muitas memórias para o extremo, que atualmente milita nos mexicanos do Pumas, mas que serviu de mote para uma conversa sobre o futuro próximo do Benfica, nomeadamente, a possível conquista do título de campeão nacional, já no domingo, no terreno do Sporting. E o argentino dá a receita para que tal aconteça."No dérbi, o Benfica tem de entrar como costuma fazer, forte, para ganhar. Vai ser um jogo muito especial, mas a equipa tem de estar concentrada, fazer o seu jogo e desfrutar, porque vai ser um embate intenso", sustentou o ex-jogador das águias, em declarações á BTV, tendo depois desvalorizado o facto deste ser um encontro com pressão acrescida: "A equipa demonstrou que sabe como lutar nos momentos mais difíceis. Há muita pressão, sim, mas o Benfica já demonstrou em muitos jogos importantes que tem equipa para dar a volta às coisas e seguir no seu caminho".A confiança de Salvio na conquista do campeonato por parte do Benfica, título que conquistou cinco vezes, prende-se com aquilo que a equipa de Roger Schmidt tem apresentado na presente época. "Acredito muito no Benfica. Tenho acompanhado durante toda a época, tem uma grande equipa, e eu acredito muito nela, tal como todos os benfiquistas acreditam. Na Liga dos Campeões a equipa mostrou a grandeza e o nível que tem, tal como o demonstrou no campeonato, por isso é que todos os Benfiquistas acreditam", concluiu.