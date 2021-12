Agora no Boca Juniors, Eduardo Salvio está a torcer pelo Benfica no dérbi desta noite. "Dia de dérbi. Muita sorte. Carrega, Benfica", escreveu o extremo, de 31 anos, no Instagram, ilustrando com uma fotografia a celebrar um golo com a camisola dos encarnados.No Benfica, onde fez 266 jogos e marcou 62 golos, Salvio conquistou 5 campeonatos, 2 Taças de Portugal, 4 Taças da Liga e 3 Supertaças.