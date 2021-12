Salvio e Pizzi reencontraram-se na Luz e trocaram camisolas: «Que prazer voltar a ver-te»

Salvio assistiu à goleada do Benfica sobre o Marítimo, por 7-1, no Estádio da Luz, tendo mesmo ido ao balneário cumprimentar os antigos companheiros de equipa. O jogador argentino, que passou pelos encarnados entre 2012 e 2019 e atua agora no Boca Juniors, aproveitou a oportunidade para trocar camisolas com Pizzi."Tantos jogos juntos irmão, tantos títulos conquistados. Que prazer voltar a ver-te e todos os miúdos novamente. Obrigado pela camisola", escreveu Salvio nas redes sociais.Também Pizzi registou o momento no Instragam. "Muitos anos juntos em campo, muitos golos, muitas assistências e muitas conquistas com o manto sagrado. Que alegria voltar a ver-te meu amigo Toto Salvio. Isto é o que fica do futebol", pode ler-se.