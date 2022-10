Salvio está em Portugal e visitou a Luz: «É sempre lindo voltar a casa»

Sempre és lindo voltar a casa. Obrigado Benfica pelo carinho e amor de sempre ?? . Sempre seré o 18 do SLB https://t.co/dMCMYWlg5w — Eduardo Toto Salvio (@totosalvio8) October 18, 2022

Toto Salvio está de visita a Portugal e aproveitou para voltar ao Estádio da Luz, tendo partilhado uma fotografia do momento nas redes sociais. Também o Benfica registou a visita do argentino nas redes sociais, com uma fotografia do extremo, que representou as águias durante oito temporadas, acompanhado por Simão Sabrosa, atual diretor para as relações internacionais do clube da Luz."É sempre lindo voltar a casa. Obrigado Benfica pelo carinho e amor de sempre. Serei sempre o 18 do SLB", escreveu o argentino.Recorde-se que Salvio deixou uma marca de águia ao peito, estando na conquista de cinco títulos de campeão nacional, duas Taças de Portugal, três Supertaças e quatro Allianz Cup. O extremo acabou por regressar em 2020 à Argentina, para representar o Boca Juniors, onde esteve duas épocas. Atualmente milita nos mexicanos do Pumas.