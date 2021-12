Salvio foi homenageado na Luz: «Tinha muitas saudades»

Toto Salvio, jogador do Boca Juniors que passou oito temporadas ao serviço do Benfica, voltou este domingo ao Estádio da Luz para assistir à partida com o Marítimo (7-1). Antes do apito inicial, o jogador subiu mesmo ao relvado, tendo recebido uma tremenda ovação dos adeptos, que não esqueceram um dos jogadores que marcou a última década do universo benfiquista. E o jogador, que assumiu estar “muito emocionado”, retribuiu o “carinho”.

“É sempre muito especial poder estar aqui. Tinha muitas saudades. Sempre foi um privilégio vestir a camisola do Benfica e ter a águia ao peito. Estou muito feliz por pertencer à história do Benfica. Agradeço aos adeptos porque estiveram ao meu lado, a apoiar-me e também à equipa. Tenho muito carinho por eles”, assinalou o argentino que teve também a oportunidade de ver um vídeo com alguns dos melhores momentos ao serviço do Benfica.