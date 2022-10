Salvio não tem dúvidas: «Enzo ainda vai dar grandes alegrias ao Benfica»

Salvio visitou o Estádio da Luz, no que diz ser um regresso "a casa", mas aproveitou para falar da atualidade benfiquista. O extremo, que representou as águias durante oito temporadas, diz estar muito satisfeito com o rendimento da equipa e deixou vários elogios aos compatriotas, Otamendi e Enzo. Sendo que o médio que mais foi enaltecido."O Otamendi já joguei contra ele e ao lado dele na seleção. Com Enzo joguei contra ele, mas é também um grande jogador. Fiquei surpreendido pela forma como ele chegou e se adaptou rapidamente ao Benfica e ao futebol europeu. Fico feliz por ele. São os dois grandes jogadores, mas o Enzo ainda vai dar grandes alegrias ao Benfica, vai dar muitas alegrias ao Benfica. Joga com muita qualidade, como todos estão a ver, está a demonstrar isso a cada jogo", assinalou à BTV o atual jogador dos mexicanos do Pumas que está muito entusiasmado pela campanha que o Benfica está a efetuar: "Estou muito contente como a equipa está a jogar este ano. Tem um grande grupo, está a jogar muito bem, a fazer grandes jogos".É, por isso, que Salvio, jogador que foi cinco vezes campeão nacional pelas águias, acredita que o Benfica irá conseguir derrotar o FC Porto, na próxima sexta-feira. "Tenho muita confiança nesta equipa, a equipa já mostrou estar à altura da exigência. Já mostrou em jogos de champions, conseguiu jogar de igual para igual tanto em Turim [frente à Juventus] como em Paris [com o PSG] e nunca se sentiu inferior. E tem de ir com essa mentalidade. Não vai ser a primeira vez que conseguirá ganhar no FC Porto. Tem tudo para ganhar", assinalou o jogador, que recorda os duelos com o principal rival do Norte: "Eram jogos muito tensos, desfrutávamos muito desses jogos".