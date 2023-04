Salvio: «O Benfica é a minha casa»

Eduardo Salvio representou o Benfica durante oito temporadas e não esconde que foi de águia ao peito que se sentiu melhor, ao ponto de chamar "casa" ao clube da Luz."O Benfica é a minha casa. É um clube de que gosto muito, estive lá muitos anos, passei momentos incríveis com muitas pessoas maravilhosas. Conquistámos muitos títulos nesses anos, fiz as melhores épocas da minha carreira. É um clube ao qual estou muito grato, tal como aos seus adeptos. Para mim, o Benfica é a coisa mais bonita que existe. Estou grato por fazer parte da sua história", deu conta em entrevista à 'Sportitalia'.O extremo argentino, de 32 anos, está atualmente ao serviço dos mexicanos do Pumas mas continua atento aos encarnados e acredita na eliminação do Inter, na Liga dos Campeões."O Inter construiu uma boa vantagem, mas o Benfica é uma grande equipa e mostrou-o ao longo desta Champions. Teve uma queda nos últimos jogos, mas tem nível, treinador e jogadores certos para chegar, dar a volta e fazer uma grande exibição em San Siro. Por outro lado, o caminho percorrido até aqui fala por si", vincou 'Toto', que abordou ainda o porquê de as águias formarem bons jogadores de forma recorrente."O segredo é que eles fazem um ótimo trabalho todos os anos e a todos os níveis. Eles têm uma grande estrutura por trás, gerem tudo muito bem. Todos os anos surgem novos jogadores com grande talento, todos os dias eles se concentram em ser melhores, em crescer e estão a mostrar isso", explicou ainda Salvio.