Samaris apresentou-se para treinar com a equipa B do Benfica

Andreas Samaris apresentou-se na tarde desta quarta-feira com o plantel do Benfica B para treinar, apurou Record. O médio, de 32 anos, não consta da lista de convocados de Jorge Jesus para o embate com Estádio Algarve com o Lille, agendado para amanhã, sendo um dos nomes 'cortados' pelo treinador.





O internacional grego que está na Luz desde 2014 renovou contrato em 2019 até junho de 2023 mas os encarnados não querem continuar a contar com os serviços do jogador. Por seu turno, Samaris recusa-se a rescindir contrato sem que seja ressarcido na totalidade dos salários respeitantes ao dois anos de vínculo que lhe restam.