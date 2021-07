Samaris destaca exemplo de Cervi

Andreas Samaris e Franco Cervi conviveram no balneário do Benfica durante cinco temporadas. Na hora da despedida, o médio grego dedicou algumas palavras ao agora jogador do Celta de Vigo. “Um exemplo de dedicação. Raça, crer e ambição. Boa sorte meu querido Franco Cervi”, desejou Samaris, através das redes sociais.