Samaris em lágrimas após ser aplaudido pelos adeptos do Benfica

EU NÃO ESTOU A CHORAR

Samaris

É demais? Sonhar que ele um dia vai voltar? Nem que seja para um cargo como o Luisão, Javi, Nuno ou Simão?

Este homem tem tanto Benfica ?? pic.twitter.com/Pn1f3Xti0M October 8, 2022

Faltavam poucos segundos para ser dado o pontapé inicial do Benfica-Rio Ave quando Andreas Samaris, médio dos vila-condenses que representou as águias entre 2014 e 2021, se emocionou com a receção dos adeptos benfiquistas no regresso do internacional grego ao estádio da Luz. O momento foi capturado pela transmissão televisiva da BTV e partilhado nas redes sociais.