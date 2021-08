Samaris no adeus ao Benfica: «Tudo o que é bom tem um fim. Estou eternamente grato»

Andreas Samaris acertou a rescisão de contrato com o Benfica, esta terça-feira, e na hora da despedida, após sete épocas de águia ao peito, agradeceu tudo o clube fez pela sua carreira.





"Tudo que é bom tem um fim. Com esta revogação de contrato, o meu ciclo acabou aqui na nossa equipa. Um OBRIGADO é pouco para agradecer a todas as pessoas que trabalharam comigo ao longo destes sete anos maravilhosos. Mas, obrigado é a palavra que mais utilizo desde que aprendi português. Isto porque fui, sou e serei eternamente grato por tudo o que vivi aqui graças a todos vós, adeptos fantásticos que me apoiaram sempre. Eternamente grato. Desejo toda a sorte e sucesso no mundo a este enorme clube. Mais uma vez, OBRIGADO BENFICA. Até breve", escreveu o médio, de 32 anos, nas suas redes sociais.