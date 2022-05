Samu termina empréstimo no Sp. Covilhã e regressa ao Benfica

O avançado Samuel Pedro, conhecido como Samu, terminou, a duas jornadas do final do campeonato, o empréstimo ao Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, e regressa ao Benfica.

O emblema serrano anunciou na quarta-feira a desvinculação de Samu, de 21 anos, que em janeiro chegou ao plantel orientado por Leonel Pontes, afirmando querer "ganhar maturidade" e minutos de jogo.

"O atleta Samu cessou o vínculo com o nosso clube e regressou ao Sport Lisboa e Benfica", informou, em comunicado, o Sporting da Covilhã, um dia depois da saída oficial de Diogo Almeida, que também representou os encarnados.

Tanto Samu como Diogo Almeida deixaram de treinar com o restante grupo na semana passada.

No final do empate (1-1) com o Leixões, no qual Samuel Pedro, no dia em que completou o 21.º aniversário, entrou aos 67 minutos e falhou uma ocasião flagrante no tempo de compensação, Leonel Pontes avisou que todos "têm de rumar para o mesmo lado" para que a manutenção no segundo escalão do futebol nacional seja possível.

"Quem não estiver bem no clube e disposto a lutar, tem a porta aberta", disse na ocasião o treinador, sem referir nomes.

Samu alinhou em 13 jogos pelos 'leões da serra' e apontou um golo.

O extremo tinha sido cedido até ao final da temporada pelo Benfica, depois de ter jogado oito partidas pela formação B das 'águias' na primeira metade do campeonato.

O aveirense conta com passagens pelo Boavista e pelas camadas jovens do Sporting de Braga, Palmeiras FC, Gafanha e Beira-Mar.

O Sporting da Covilhã encontra-se no 16.º lugar da II Liga, com 33 pontos, em zona de 'play-off' de manutenção, a um ponto de Académico de Viseu e Trofense, que seguem nas posições logo acima, quando faltam disputar duas jornadas da competição.