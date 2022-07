Samuel Pedro deixa Benfica e assina contrato com o Olimpija Ljubljana

Samuel Pedro deixa o Benfica em definitivo. O avançado português assinou um contrato de três anos com o Olimpija Ljubljana, da Eslovénia, equipa que terminou no 3º lugar do campeonato em 2021/22 e vai disputar as qualificações da Liga Conferência.Samu, de 21 anos, estava ligado às águias desde 2019/20 e oscilou entre as equipas B e de sub-23.Na última época, cumpriu a fase derradeira de 2021/22 emprestado ao Sp. Covilhã onde cumpriu 13 jogos oficiais.