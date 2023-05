Samuel Soares aborda estreia e título nacional: «O dia mais feliz da minha vida!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SAMUEL SOARES (@samu.soares24)

Samuel Soares teve um dia para não esquecer no sábado. O guardião formado no Seixal estreou-se oficialmente pela principal equipa das águias, rendendo Vlachodimos a 5 minutos do final do encontro com o Santa Clara (3-0), na 34ª e última jornada da Liga Bwin. Passadas menos de 24 horas, o jovem jogador, de 20 anos, garante não caber em si de contente."Campeões nacionais! O dia mais feliz da minha vida! O dia da minha estreia pela equipa principal do Benfica! O dia em que ganhei primeiro campeonato com o Benfica! Quem diria que o menino do Tires estaria a viver este momento! Tenho orgulho de onde venho! A todos os miúdos que o representam o Tires aproveitem cada momento nesse lindo e maravilhoso clube e que nunca desistam dos vossos sonhos! Obrigado a todos os envolvidos! Sou feliz aqui! Sou do Sport Lisboa e Benfica!", deu conta 'Samu', como é conhecido, através das redes sociais.