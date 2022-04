Sandro Cruz agradece apoio de Nélson Veríssimo: «Neste momento tão difícil...»

Eu e a minha família agradecemos do fundo do coração as palavras do Mister Nelson Veríssimo e de todo mundo que tem mandado mensagem mas principalmente à estrutura @SLBenfica por todo apoio, neste momento tão difícil para nós! Obrigado! — Sandro Cruz (@scruz_57) April 17, 2022

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, comentou o episódio racista que envolveu o jogador da equipa B, Sandro Cruz, enviando um "abraço solidário" ao jovem jogador das águias. "É degradante e lamentável", categorizou Veríssimo no final do dérbi de Alvalade, reportando-se aos insultos em Vila do Conde , palavras que o jogador da equipa B agradeceu esta segunda-feira."Eu e a minha família agradecemos do fundo do coração as palavras do Mister Nelson Veríssimo e de todo mundo que tem mandado mensagem mas principalmente à estrutura do Benfica por todo apoio, neste momento tão difícil para nós! Obrigado!", pode ler-se no Twitter.