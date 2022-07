Sandro Cruz anuncia adeus ao Benfica: «Obrigado por estes oito anos que foram lindos»

O jovem jogador chegou ao Seixal em 2014 proveniente do Sp. Braga.







Querido @SLBenfica obrigado por estes 8 anos foram lindos… que história tão linda, tantos títulos e tantas conquistas… mas o que mais me enche o coração foi a minha estreia arrepia até hoje!??

Aquilo que sou hoje devo muito a esta instituição! Levo-vos no meu coração ?? pic.twitter.com/MMT4F0E3ug — Sandro Cruz (@scruz_57) July 13, 2022





Em 2021/22, Nélson Veríssimo concedeu a estreia na equipa principal ao defesa português. Sandro Cruz, filho do antigo andebolista Filipe Cruz, atuaria diante de P. Ferreira e Marítimo, nas duas ocasiões como titular.O jovem jogador chegou ao Seixal em 2014 proveniente do Sp. Braga.

Sandro Cruz anunciou esta quarta-feira a saída do Benfica numa mensagem partilhada nas redes sociais."Querido Benfica, obrigado por estes oito anos que foram lindos… Que história tão linda, tantos títulos e tantas conquistas… Mas o que mais me enche o coração foi a minha estreia, arrepia até hoje! Aquilo que sou hoje devo muito a esta instituição! Levo-vos no meu coração", vincou o lateral-esquerdo formado no Seixal.