Sandro Cruz despede-se do Benfica ao fim de 9 anos: «Se Deus quiser hei-de voltar»

Ao fim de nove anos de águia ao peito, Sandro Cruz comunicou esta sexta-feira que é momento de colocar um ponto final no seu trajeto no Benfica. Através de uma mensagem deixada nas redes sociais, o lateral-esquerdo que em 2021/22 chegou a realizar dois jogos na equipa principal dos encarnados despediu-se do clube, deixando o desejo de um dia regressar."Sempre me incutiram bons valores e um deles é a "GRATIDÃO" por quem nos deu tanto! Foram 9 anos de ligação a ti Benfica. Aquilo que sou hoje foi graças a tudo que me proporcionaste! Agradeço de coração por tudo! E se Deus quiser eu hei de voltar. Obrigado", pode ler-se na mais recente publicação do jogador formado no Seixal na rede 'Twitter'.Na última temporada, o esquerdino esteve emprestado ao Chaves - clube irá representar a título definitivo a partir da próxima temporada -, tendo assinado uma assistência em 16 jogos disputados.