Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sangaré cai com PSV a pedir 40 M€ O jogador do PSV era o alvo preferencial para reforçar a posição de médio defensivo, no entanto as exigências do outro lado deitaram por terra qualquer possibilidade de negociar





• Foto: Getty Images