Sangaré joga com amigos à espera de novidades

Ibrahim Sangaré continua no topo da lista dos encarnados para reforçar o plantel às ordens de Roger Schmidt, sendo a primeira opção para a posição de médio-defensivo. O jogador do PSV encontra-se a gozar um período de férias na Costa do Marfim, país onde nasceu há 24 anos e pelo qual é internacional (22 jogos/4 golos), mas o ‘bichinho’ do futebol falou mais alto.

Ontem, Sangaré publicou quatro stories no Instagram com imagens de um animado jogo noturno de futebol num ringue ao ar livre em Koumassi (cidade nos subúrbios de Abidjan). O jogador usou a camisola 27 com o nome Bayo nas costas, sendo visível a sua boa-disposição e o entusiasmo do ruidoso público nas bancadas de cada vez que tocava na bola, sobretudo quando fez um túnel a um adversário que lhe tentou roubar a bola. Com contrato até 2025 com o PSV, Sangaré é o desejado por Schmidt para compor o ‘miolo’ das águias.