Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Santiago Giménez na mira no Benfica Avançado do Feyenoord é visto como um potencial sucessor de Gonçalo Ramos, caso o ‘pistoleiro’ deixe a Luz no final da temporada





Santiago Giménez está a brilhar no ataque do Feyenoord, líder da Liga holandesa, tendo já apontado 15 golos esta época

• Foto: Getty Images