Santos anuncia acordo com Benfica por Kaio Jorge

O presidente do Santos, Andrés Rueda, revelou a Record ter chegado a acordo com o Benfica para a transferência de Kaio Jorge. "Aceitámos a última oferta do Benfica. Agora falta o jogador entender-se com o clube português", referiu o líder do emblema do litoral de São Paulo, sem entrar em detalhes.





Os encarnados colocaram em cima da mesa uma oferta de 3 milhões de euros, mais as cedências do defesa-central Germán Conti e do extremo Yony González, embora a imprensa brasileira adiante que o Santos pediu Gilberto.Kaio Jorge, de 19 anos, termina contrato no final de 2021 e pode escolher o futuro. O obstáculo, para os encarnados, é que Milan e, principalmente, Juventus acenam com propostas mais tentadoras para o ponta-de-lança, que soma 8 golos em 28 jogos este ano.