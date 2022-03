Santos homenageia marca deixada por Eusébio e Pelé

Santos e Benfica marcaram uma era do futebol mundial e, seis décadas depois, essa ligação continua bem viva. Na semana passada foi anunciado o lançamento de uma camisola especial do Peixe em parceria com as águias e este sábado, num ato de celebração pelo 60.º aniversário da Taça Intercontinental disputada entre ambos os clubes, uma comitiva dos brasileiros esteve em Lisboa para reforçar esse vínculo. Em concreto com a entrega de uma obra com as pegadas de Eusébio e Pelé, lado a lado, num momento de homenagem a duas personalidades lendárias dos dois clubes.Neste ato de homenagem, que contou também com uma passagem pelo Museu Cosme Damião (onde a peça ficará exposta), estiveram presentes Sandra Ferreira (filha de Eusébio), dois ex-atletas do emblema brasileiro, Pepe e Lima, tal como o vicepresidente José Carlos de Oliveira (pelo Santos) e José Gandarez (pelo Benfica)."É um privilégio que poucos clubes no mundo podem ter. O Santos não conquistou o título de 62 contra uma equipa qualquer. Foi a equipa de Eusébio e de outros grandes craques. É uma honra vir até aqui trazer essa obra de arte, que resgata a história de dois dos maiores atletas que o mundo conheceu", reconheceu José Carlos de Oliveira.Do lado do Benfica, José Gandarez falou numa "homenagem muito grande". "Estamos muito gratos por esse evento que o Santos nos proporcionou. Os anos 60 são anos de ouro para os dois clubes. Pelé e Eusébio são os dois maiores jogadores da história do futebol. E eram amigos, que pararam guerras e admirados no mundo inteiro".Sandra Ferreira, filha do Pantera Negra, assumiu-se emocionada com a homenagem. "Hoje é o Dia dos Pais aqui em Portugal, então estou muito emocionada e por isso a homenagem tem um grande peso. Ver as pegadas eternizadas do meu pai e do Pelé é muito especial. A nossa família só tem a agradecer".A obra, segunda revela o Santos, foi feita pelo artista Sullivan Gonçalves, utilizando o molde dos pés de Eusébio quando trabalhou no restauro do estádio do Maracanã. No caso do de Pelé, foi tirado da peça que está exposta no Memorial das Conquistas, que fica na Vila Belmiro, em Santos.