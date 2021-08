Esperados 15 mil adeptos nas bancadas do Estádio da Luz para o Benfica-Arouca

As bancadas do Estádio da Luz deverão hoje contar novamente com cerca de 15 mil espectadores, depois de, frente ao Spartak Moscovo, terem marcado presença pouco mais de 16 mil. Ontem, dia em que a venda de bilhetes foi aberta ao público, ainda estavam muitos bilhetes disponíveis para a receção ao Arouca. Os sócios, recorde-se, pagam entre 10 e 50 euros para assistir a este jogo da 2ª jornada da Liga, enquanto o público em geral tem ingressos com preços entre os 20 e 65 euros.

Também ontem arrancou a venda de bilhetes para o jogo da próxima quarta-feira com o PSV, sendo que para já só detentores de Red Pass podem comprar. Amanhã, os restantes sócios podem avançar e, na próxima segunda-feira, será a vez do público em geral.