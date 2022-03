Jeremy Sarmiento deixou em definitivo o Benfica no último verão depois de um derradeiro ano de contrato complicado. Chegou à Luz em 2018, proveniente do Charlton, com grandes expectativas para os encarnados e para o próprio jogador, que não redundaram no fim esperado.O agora futebolista do Brighton recordou a passagem pelas águias e começou por enaltecer os aspetos positivos. "O Benfica esteve de olho em mim durante a minha última temporada no Charlton e estava muito interessado em contratar-me. Obviamente que o Benfica é um grande clube, disputa regularmente a Liga dos Campeões e por isso decidi ir para lá. Foi uma experiência muito boa, a organização era muito diferente do que estava habituado e as instalações eram fantásticas. Cheguei aos 15 anos e estava a disputar os jogos da UEFA Youth League, algo que não teria hipótese de fazer no Charlton. O Benfica também tem a tradição de produzir muitos jogadores para a equipa principal", reiterou em entrevista ao 'Sussex Express'.O extremo, de apenas 19 anos, garantiu que a decisão foi "acertada" e que até teve hipótese de treinar na primeira equipa das águias. O problemas foi a entrada de um novo treinador, no caso Bruno Lage."Aprendi português, o estilo de jogo e a minha família foi comigo [para Portugal], por isso, no geral, foi a decisão correta a tomar naquela fase da minha carreira. Naquela altura, o treinador era o Rui Vitória e ele gostava dos jogadores da formação. Deu-me a oportunidade de treinar várias vezes com a equipa principal, mas depois foi despedido e após isso não consegui mais nenhuma oportunidade com a primeira equipa", documentou Sarmientou, que recordou também o último ano de contrato com o Benfica que acabou por ser "complicado" face ao facto de ter sido 'encostado'."O meu último ano no clube foi difícil. Não renovei o meu contrato e por isso não estava a jogar. Foi muito difícil. Também sofri algumas lesões, então apenas esperei que o meu contrato acabasse. Quando ficou claro que não renovaria o meu contrato, o Brighton mostrou interesse e fiquei realmente impressionado com as condições do clube. Queria mesmo reforçar a equipa e esperava mudar-me em janeiro [de 2021]. Infelizmente, isso não aconteceu e então tive de esperar até ao verão, mas assim que assinei, fiquei tão feliz, tão aliviado. O Brighton deu-me muita confiança", garantiu Sarmiento que soma quatro jogos oficiais pelo emblema da Premier League.