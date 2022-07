Sarmiento lembra últimos tempos no Benfica: «Não podia usar o ginásio, não me deixavam entrar...»

O equatoriano Jeremy Sarmiento voltou esta terça-feira a recordar a passagem pelo Benfica , clube no qual esteve três anos, entre 2018 e 2021. E foi com alguma mágoa que o fez, especialmente pelo sucedido no último ano de ligação, quando, nas suas palavras, as águias o afastaram por completo, por não ter aceitado renovar contrato."Fomos para Portugal, para o Benfica, onde assinei contrato por três anos. Os primeiros dois correram-me muito bem, marquei golos e fiz assistências. Mas depois senti-me um pouco mal, porque nessa altura começaram a preferir os portugueses e a outros jogadores em vez de mim. Decidi que seria melhor sair do clube. Mas quando não renovei contrato, eles decidiram que não podia treinar com a equipa, não podia usar o ginásio, não me deixavam entrar, praticamente", recordou o internacional equatoriano, de 20 anos.Na mesma conversa, Sarmiento lembrou o ano complicado que viveu nessa altura. "Nesse ano passei o tempo todo a treinar com o meu pai todos os dias, para ter forma outra vez, também estive num ginásio público. Comecei a ter lesões nos isquiotibiais, porque tenho essa zona um pouco frágil, mas agora estou a fortalecer muito, estou a trabalhar para melhorar isso", explicou o extremo, agora vinculado ao Brighton."Quando cheguei, disseram-me que ia começar pela equipa Sub-23 para ganhar ritmo, porque tinha estado praticamente um ano sem jogar um jogo de 90 minutos. Estive lá dois meses e meio e, depois, o treinador da equipa principal veio falar comigo e disse-me que via em mim muitas qualidades para estar com eles. Deu-me a oportunidade e foi aí que vi a minha vida a mudar", assumiu o jogador, que conta com cinco partidas disputadas na Premier League.