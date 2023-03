Sarri pediu à Lazio para ficar atenta à situação de Rafa, de acordo com o 'Corriere dello Sport'

Rafa acaba contrato com o Benfica em 2024 e a situação está a gerar interesse no estrangeiro. Quem é o garante é o jornal 'Corriere dello Sport'. De acordo com a referida fonte, a Lazio está interessa nos préstimos do internacional português.O avançado luso, de 29 anos, é desejo de Maurizio Sarri para fazer 'sombra' a Ciro Immobile ou até para ser o sucessor do avançado campeão da Europa por Itália em 2020. O diário transalpino avalia Rafa em 20 milhões de euros, garantindo que o valor pode baixar com o passar dos meses sem a prorrogação do vínculo.Federico Bonazzoli, da Salernitana, é outra das opções em carteira para formação de Roma.Quanto a Rafa, o avançado contratado ao Sp. Braga em 2016 é um dos mais utilizados e influentes jogadores de Roger Schmidt: soma 12 golos e sete assistências em 36 partidas oficiais.