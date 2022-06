Saunders alerta Darwin para dificuldade da liga inglesa

Dean Saunders, ex-avançado que representou o Benfica na temporada em 1998/99 e que também passou pelo Liverpool, alertou Darwin Núñez para as dificuldades da Premier League. “Joguei com Nuno Gomes e João Pinto, e às vezes esses dois marcavam um, dois, três golos por jogo... não há golos fáceis na Premier League, na liga portuguesa talvez haja. Mas ele [Darwin] jogou num clube gigante, está habituado a jogar sob pressão. Se jogas no Benfica, tens de ganhar todas as semanas”, frisou, em declarações à ‘Talk Sport’.





Kane e a batalha pela conquista da Bota de Ouro



Harry Kane, avançado do Tottenham, mostrou-se satisfeito com a chegada de Darwin Núñez (Liverpool) e Haaland (Man. City) à Premier League, antevendo uma luta apertada pelo título de melhor marcador em Inglaterra. "A batalha pela conquista da Bota de Ouro aqui é sempre dura pois há vários anos que alguns dos melhores avançados do mundo jogam cá. É o caso destas duas contratações pelo que na próxima época não será diferente", afirmou o internacional inglês, de 28 anos, confiante: "Ter uma concorrência forte é positivo pois obriga-me a melhorar e vou olhar de frente para esse desafio." O antigo internacional galês, de 57 anos, fez ainda uma comparação entre os calendários das duas ligas. "É mais fácil jogar na liga portuguesa. Eles [em Portugal] organizam o calendário de maneira a que Sporting, Benfica e FC Porto tenham um jogo difícil, um jogo contra uma equipa de meio da tabela e depois dois jogos fáceis. Caso contrário, a época terminava no Natal. Definem o calendário de maneira a que estas equipas tenham oportunidades semelhantes de ganhar no final", apontou o ex-jogador, que também se destacou noutros clubes ingleses como Derby County e Aston Villa. De águia ao peito, no entanto, Saunders ficou-se pelos cinco golos em 19 encontros.