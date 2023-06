Saviola: «Aimar foi o meu melhor sócio dentro de campo. Bastava um olhar...»

Javier Saviola, antigo internacional argentino que passou pelo Benfica entre 2009 e 2012, recordou esta quinta-feira os momentos que partilhou com Pablo Aimar, outro ex-jogador dos encarnados, dentro de campo desde o primeiro em que coincidiram no River Plate, entre 1999 e 2001.

"Pablito [Aimar] foi o meu melhor sócio [dentro de campo]. Quando saí do River, já sabia que não ia encontrar igual a ele em nenhum lado, por mais que jogasse com quem jogasse. Não estou a falar de qualidade técnica, mas sim do entendimento que tínhamos dentro de campo. Olhávamos e já sabíamos onde estava o outro, quando tínhamos de 'picar' a bola, quando íamos fintar adversários ou tínhamos que cruzar atrasado para o outro aparecer", disse, declarações ao programa 'Fútbol 90' da ESPN, terminando: "A intuição que tínhamos quando jogávamos juntos... só com um olhar ou qualquer gesto, já sabíamos o que tínhamos de fazer."