Saviola fala de Enzo e recorda passagem pela Luz: «Quando estávamos no Benfica ninguém queria sair»

Javier Saviola é um dos nomes mais acarinhados no universo benfiquista e esta quarta-feira, em declarações à 'ESPN', voltou a demonstrar o porquê de ter ficado no coração dos adeptos do Benfica. O ex-internacional argentino, que representou os encarnados entre 2009 e 2012, recordou os três anos vividos em Lisboa como "dos melhores" da sua carreira - que contou com passagens em clubes como River Plate, Barcelona, Monaco, Sevilha ou até mesmo Real Madrid -, sem deixar de comentar a transferência do compatriota Enzo Fernández para as águias."Creio que [Enzo Fernández] chegou a um clube importantíssimo, um dos melhores da Europa, e onde as pessoas vão gostar muito dele", começou por dizer o antigo avançado argentino, explicando de seguida o grande carinho que guarda dos tempos vividos na Luz: "Estar num clube espetacular... é como eu sempre digo: só dei conta da grandeza que tinha o Benfica assim que entrei nas instalações do clube e falei com as pessoas. É um dos clubes com mais sócios no Mundo. Foram três anos maravilhosos, dos melhores da minha carreira. Guardo um carinho muito especial pelo clube, pelas pessoas, por todos os que estiveram comigo durante aqueles três anos. É claro que o facto de estar a lutar por coisas importantes, o Benfica acaba por ser um trampolim para chegar a um lugar ainda mais alto. Quando estávamos no Benfica ninguém queria sair do clube. É tão grande, joga na Champions quase todos os anos, tem equipas que ficaram para a história, como foi o caso da nossa. Com Jesus formámos uma equipa tremenda, com o Pablo [Aimar], Di María, Luisão... foi uma equipa que foi recordada durante muito tempo."