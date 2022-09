Saviola recorda estadia na Luz com Aimar: «Que bons tempos no Benfica»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Javier Saviola jogou três temporadas ao serviço do Benfica, entre 2009 e 2012, coincidindo na Luz com o amigo e compatriota Pablo Aimar. O antigo avançado argentino partilhou uma foto nas redes sociais onde recorda o tempo que passou de águia ao peito."Olhando para trás. Que bons tempos de futebol e de amizades no Benfica", reiterou 'El Conejo', de 40 anos.