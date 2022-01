Saviola recorda parceria com Aimar: «As pessoas lembram-se quão bem jogava esse Benfica»

View this post on Instagram A post shared by Damian Olivera (@damianrodrigo)

Sempre que fala na sua carreira, Javier Saviola não esquece a parceria de sucesso que fez com Pablo Aimar e também a sua passagem pelo Benfica. Esta terça-feira, numa conversa no Instagram com Damián Olivera Bergallo, conhecido como sendo o detentor da maior coleção de cromos do Mundo, El Conejo lembrou precisamente essas duas aspetos da sua carreira."Formei-me no River e com 16 estreei-me na primeira equipa. Vivi uma etapa espectacular e tive como companheiro o Pablo Aimar, que foi o 'sócio' mais importante da minha carreira. É muito complicado isso acontecer com outro jogador. Sabia que na minha carreira dificilmente voltaria a viver aquilo. Com o Pablo sabíamos onde ia estar o outro, onde tínhamos de colocar a bola, quando fazer uma tabelinha, quando não... Era um conhecimento fora do normal e depois voltámos a estar juntos no Benfica. Foi muito lindo, muito bom. As pessoas lembram-se quão bem jogava esse Benfica pela mão de Jorge Jesus", recordou o argentino de 40 anos, que atualmente é jogador e treinador-adjunto do Encamp, uma equipa de futsal de Andorra.