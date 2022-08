Saviola relembra Benfica: «Tantas recordações quando penso no grupo que formámos»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Javier Saviola (@javier.saviolaok)

Javior Saviola, antigo avançado do Benfica, fez uma publicação na rede social Instagram a relembrar a passagem pelas águias entre 2009 e 2012, onde conquistou um Campeonato e três Taças da Liga."Tantas recordações quando penso no Benfica e no grupo que formámos", escreve "El Conejo", hoje treinador adjunto dos sub-19 do Barcelona.A publicação levou a comentários de alguns jogadores das águias, como Luisão, Artur Moraes e Nolito.