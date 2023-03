«Schjelderup batia à porta dos treinadores a meio da noite para pedir a chave do ginásio»

Jan Laursen, o homem que convenceu Andreas Schjelderup a assinar pelo Nordsjaelland, em junho de 2020, não poupou nos elogios ao médio do Benfica numa entrevista à NXTG. O jovem norueguês de 18 anos, que chegou à Luz no último mercado de inverno, procura ganhar espaço no plantel dos encarnados, algo que o diretor desportivo do clube dinamarquês não tem dúvidas que vai acontecer em breve."A maior parte das pessoas fala dele como um talento especial, mas para nós o que mais chamou à atenção foi a sua capacidade de treino, a forma como quer melhorar. Podes ter potencial, mas se não tirares vantagem dele, não te servirá de nada", explicou.O jovem Schjelderup tinha propostas de clubes como Ajax, PSV, Tottenham, Juventus e Bayern Munich, mas foi a academia de formação do Nordsjaelland que o seduziu, quando se transferiu do Bodo/Glimt."Foi um longo processo, ele provavelmente tinha uns 11 ou 12 anos quando o descobrimos. E quando a família decidiu que tinha chegado o momento de uma mudança, visitaram os clubes que estavam interessados nele. Foi difícil porque eles olharam para todos os pormenores, desde quantos jogadores sub-21 podiam ser inscritos, como o clube desenvolve os jogadores para um nível acima, a forma como treinamos... Ao cabo de várias visitas decidiram vir para cá, puramente baseados no modo como trabalhamos nas nossas academias e na equipa principal", acrescentou.Schjelderup mostrou ser um jogador especial e a sua adaptação ao clube correu bem. "No primeiro ano connosco ganhou 10 quilos a trabalhar com o nosso departamento físico e com o nutricionista. É muito focado e ambicioso, está habituado a estes objetivos desde muito novo. À noite chegava a bater à porta dos treinadores ou membros do staff para pedir as chaves do ginásio. E durante o dia vinha para o campo bater livres ou penáltis. Até experimentou óculos de realidade virtual para desenvolver as suas capacidades congnitivas."Laursen queria contar com o futebolista pelo menos até ao próximo verão. "Foi ótimo tê-lo aqui connosco. Aprendeu muito e nós também aprendemos com ele. É um rapaz muito inteligente. Sei que fez uma lista de alguns clubes que seriam perfeitos para ele e o Benfica estava nessa lista. Dissemos-lhe para ficar, mas o Benfica dava-lhe a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões diante de 65 mil pessoas. Faz sentido. Com o Andreas não há decisões tomadas ao acaso, ele analisa tudo cuidadosamente."O clube dinamarquês não teve outro remédio que não fosse "aceitar que ele estava pronto". "Veio para cá para se tornar num jogador de topo e depois ir para um grande clube, foi o que aconteceu nestes dois anos. Estamos muito orgulhosos e felizes. Cheguei a dizer-lhe que o seu legado vai perdurar porque ele é alguém que podemos admirar. Nunca vi ninguém como ele."