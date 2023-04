E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar da eliminação na Liga dos Campeões, a noite acabou por ser especial para Andreas Schjelderup. Isto porque Roger Schmidt ainda lançou o jovem norueguês nos últimos instantas, aos 89', oferecendo-lhe a estreia na prova milionária."Desapontado com o resultado, mas um sonho tornado realidade com a estreia na Champions", escreveu o avançado, de 18 anos, virando atenções para o que resta do campeonato: "Agora, foco total na Liga."