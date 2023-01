Schjelderup e a mudança para o Benfica: «Um grande passo, que me parece totalmente certo»

Ao mesmo tempo que o Benfica anunciava a contratação de Andreas Schjelderup, o Nordsjælland partilhava no seu site oficial a confirmação do negócio e também palavras de despedida do próprio avançado norueguês. Aí, o jovem de 18 anos mostra-se certo de que tomou a decisão certa em escolher o clube da Luz para prosseguir carreira e deixa ainda agradecimentos a todos no clube nórdico."O Benfica é um grande e um passo natural para mim, que me parece totalmente certo. E não podia deixar o Nordsjælland por menos. O meu tempo aqui foi fantástico e consegui tudo aquilo que esperava desde o dia em que juntamente com a minha família visitei o clube", assumiu o jovem dianteiro, que atuava no emblema dinamarquês desde 2020, quando se mudou deste a sua Noruega (proveniente do Bodø/Glimt)."Quero agradecer a todas as pessoas na Academia, à direção e à equipa técnica, por me terem ajudado a sentir-me em casa em Farum e a crescer como jogador e pessoa. Um obrigado especial a toda a equipa principal, especialmente ao Flemming Pedersen, que representa imenso para mim e para o meu desenvolvimento. Vou seguir o resto da temporada a partir de Portugal e estarei com os dedos cruzados para que acabe com algo grande para o Nordsjælland", prometeu.